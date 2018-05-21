Скрипченко извинился перед фанатами "Анжи" после вылета в ФНЛ

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко извинился перед болельщиками за вылет команды в ФНЛ. Махачкалинцы по сумме двух матчей уступили "Енисею" (0:3, 4:3) и покинули РФПЛ. Для Скрипченко это второй подряд вылет в ФНЛ - в прошлом сезоне он не смог удержаться в элите с "Крыльями Советов".

- Я должен набраться мужества и попросить прощения у наших болельщиков за этот сезон. Что я и сделаю. Извините и спасибо вам, что поддерживали нас до последней минуты, - цитирует официальный Твиттер "Анжи" Скрипченко.