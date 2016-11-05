Скрипченко и Тарханов назвали составы "Крыльев Советов" и "Урала"

Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Урала" на матч 13-го тура чемпионата России. Эта встреча станет первой во главе клуба для обоих наставников команд Вадима Скрипченко и Александра Тарханова. Составы команд выглядят следующим образом:

"Крыльев Советов": Лория – Цаллагов, Таранов, Башкиров, Надсон, Ятченко – Маргасов, Паскуато, Родич – Корниленко, Молло.

"Урала": Заболотный – Кулаков, Фонтанелло, Новиков, Данцев – Коробов, Фидлер, Емельянов, Чантурия, Лунгу – Павлюченко.

Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Урал"