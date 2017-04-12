Скрипченко автоматически дисквалифицирован на один матч

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко получил автоматическую дисквалификацию на один матч. В игре 22-го тура чемпионата России с "Амкаром" он был удален за вмешательство в действия помощника судьи. Таким образом, белорусский специалист не сможет руководить волжанами в ближайшем туре – в гостевой встрече с "Анжи". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
самарец
Скрипченко нормальный тренер Выжимает из команда всё что она может А вот судейскую бригаду обслуживающую матч я бы направил в центр по исправлению сексуальной ориентации
17:05
L Osokin
Скрипченко утопит Крылья. Жаль. Симпатичная команда. В прошлом сезоне хороша была. Тренер был классный. А сейчас этот аферист. Состав хороший. Хоть и лидеров теряли. И все это отправится в пердив...
16:56
Luti
Сколько интересно, Амкар, за такой "благоприятный" расклад забашлял???!!! Маслов - ты в очередной раз СВОЛОЧЬ!!!
16:51