Скрипченко автоматически дисквалифицирован на один матч

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко получил автоматическую дисквалификацию на один матч. В игре 22-го тура чемпионата России с "Амкаром" он был удален за вмешательство в действия помощника судьи. Таким образом, белорусский специалист не сможет руководить волжанами в ближайшем туре – в гостевой встрече с "Анжи". (Виталий АЙРАПЕТОВ)