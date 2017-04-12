16:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Скрипченко автоматически дисквалифицирован на один матч

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Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко получил автоматическую дисквалификацию на один матч. В игре 22-го тура чемпионата России с "Амкаром" он был удален за вмешательство в действия помощника судьи. Таким образом, белорусский специалист не сможет руководить волжанами в ближайшем туре – в гостевой встрече с "Анжи". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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самарец

Скрипченко нормальный тренер Выжимает из команда всё что она может А вот судейскую бригаду обслуживающую матч я бы направил в центр по исправлению сексуальной ориентации

17:05

L Osokin

Скрипченко утопит Крылья. Жаль. Симпатичная команда. В прошлом сезоне хороша была. Тренер был классный. А сейчас этот аферист. Состав хороший. Хоть и лидеров теряли. И все это отправится в пердив...

16:56

Luti

Сколько интересно, Амкар, за такой "благоприятный" расклад забашлял???!!! Маслов - ты в очередной раз СВОЛОЧЬ!!!

16:51

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