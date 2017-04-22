19:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Скончался родной брат Александра Тарханова

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Ушел из жизни Георгий Тарханов, родной брат главного тренера "Урала" Александра Тарханова, информирует официальный сайт клуба. Об этом стало известно незадолго до сегодняшнего гостевого матча 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).

Футбольный клуб "Урал" выражает искренние соболезнования Александру Тарханову и его семье.

Соболезнования от "СЭ"

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5690/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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bor_bor

Искренние соболезнования, Александр Федорович.

20:08

Nik-moscow

Искренние соболезнования. Пусть бог будет с Вами.

20:05

marksan

Мои соболезнования тёзке!

20:03

Za Spartak

Горе. Соболезнуем.

19:58

vjatich

Искренние соболезнования... Держитесь!

19:53

rustov

Соболезную

19:52

самарец

соболезную

19:48