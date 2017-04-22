Скончался родной брат Александра Тарханова

Ушел из жизни Георгий Тарханов, родной брат главного тренера "Урала" Александра Тарханова, информирует официальный сайт клуба. Об этом стало известно незадолго до сегодняшнего гостевого матча 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).

Футбольный клуб "Урал" выражает искренние соболезнования Александру Тарханову и его семье.

Соболезнования от "СЭ"