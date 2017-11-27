Скончалась мать тренера "Спартака"

"Спартак" в своем Твиттере сообщил о кончине матери тренера Аттилы Малфатти. Она ушла из жизни в возрасте 74 лет.
"Футбольный клуб "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования Аттиле и его близким", - говорится в сообщении красно-белых.
Мальфатти вошел в штаб Массимо Карреры перед началом сезона-2017/18. Он был назначен на пост тренера-ассистента 14 июня 2017 года.
Напомним, сегодня, 27 ноября, "Спартак" дома сыграет с "Зенитом" в рамках 18-го тура чемпионата России. Начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
В семье тренера нашей команды Аттилы Малфатти случилось несчастье. У него умерла мама. Ей было 74 года...– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 ноября 2017 г.
Футбольный клуб "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования Аттиле и его близким. pic.twitter.com/boQwPmIBvF
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2017-11-27-soboleznovaniya_attile_malfatti/
SpaMan
RIP.
15:51
Котопес
Царствие Небесного.
15:35
WonderBeat
Мои соболезнования.
15:33
Millwall82
Соболезнования.
15:23