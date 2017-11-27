15:18 | Футбол — РФПЛ

Скончалась мать тренера "Спартака"

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"Спартак" в своем Твиттере сообщил о кончине матери тренера Аттилы Малфатти. Она ушла из жизни в возрасте 74 лет.

"Футбольный клуб "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования Аттиле и его близким", - говорится в сообщении красно-белых.

Мальфатти вошел в штаб Массимо Карреры перед началом сезона-2017/18. Он был назначен на пост тренера-ассистента 14 июня 2017 года.

Напомним, сегодня, 27 ноября, "Спартак" дома сыграет с "Зенитом" в рамках 18-го тура чемпионата России. Начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

"Спартак" - "Зенит". Битва двух столиц. LIVE!

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2017-11-27-soboleznovaniya_attile_malfatti/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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SpaMan

RIP.

15:51

Котопес

Царствие Небесного.

15:35

WonderBeat

Мои соболезнования.

15:33

Millwall82

Соболезнования.

15:23