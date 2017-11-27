Скончалась мать тренера "Спартака"

"Спартак" в своем Твиттере сообщил о кончине матери тренера Аттилы Малфатти. Она ушла из жизни в возрасте 74 лет.

"Футбольный клуб "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования Аттиле и его близким", - говорится в сообщении красно-белых.

Мальфатти вошел в штаб Массимо Карреры перед началом сезона-2017/18. Он был назначен на пост тренера-ассистента 14 июня 2017 года.

Напомним, сегодня, 27 ноября, "Спартак" дома сыграет с "Зенитом" в рамках 18-го тура чемпионата России. Начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

В семье тренера нашей команды Аттилы Малфатти случилось несчастье. У него умерла мама. Ей было 74 года...



Футбольный клуб "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования Аттиле и его близким. pic.twitter.com/boQwPmIBvF – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 ноября 2017 г.

"Спартак" - "Зенит". Битва двух столиц. LIVE!