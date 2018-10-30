Сколько может стоить Чалов для клуба английской лиги? Эксперты спорят

Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян в Твиттере вступил в спор с главой Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексеем Зининым по поводу трансферной стоимости Федора Чалова. Зинин написал, что клуб из Лондона попросил помочь оформить трансфер форварда за 5 миллионов евро.

"Алексей, сколько по вашему стоит сегодня нападающий из Европы, ровесник Чалова, играющий в U21, где игроки на 2 года старше, и с такой же статистикой? Тот, кто прислал авторизацию, точно землянин?" - написал Мовсесьян.

"В зависимости от чемпионата, в котором он играет, от 1,5 до 5 миллионов евро", - ответил Зинин.

"Вы правильно поняли, речь идет о нападающем? Тогда ждем, когда за эту цену вы привезете его в Россию. Думаю будет очередь из желающих", - саркастически прокомментировал Мовсесьян.

Ответ Зинина вышел не менее острым: "Обращайтесь! Впрочем, не скромничайте, селекционеры ЦСКА умеют совершать подвиги и находить то, что еще или уже плохо лежит и что имеет нужный уровень и потенциал".

В текущем сезоне Чалов лидирует в споре бомбардиров РПЛ с 8 голами в 12 матчах.