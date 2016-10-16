13:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сколько игр пропустят Кудряшов и Сесар Навас

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Сегодня. Москва. Тушино. "Спартак" - "Ростов" - 1:0. Владислав БЕЗБОРОДОВ удалил Федора Кудряшова и Сесара Наваса, а также не назначил пенальти после падения в чужой штрафной Дмитрия Комбарова.Три решения Безбородова: все по делу или?..

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов, удаленный в субботнем матче 10-го тура премьер-лиги со "Спартаком" в Москве (0:1), пропустит максимум три игры. По данным "СЭ", арбитры записали в протокол игры, что причиной вынесения красной карточки ростовскому футболисту стало "серьезное нарушение правил игры".

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС "серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т.е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в том числе толчок, удар, наказываемое удалением, если такое нарушение не повлекло травму соперника, – наказывается дисквалификацией до 3 (трех) матчей".

Таким образом, Кудряшов точно не сыграет с "Уфой" и, возможно, с "Амкаром" и "Арсеналом". Сесар Навас, в субботу заработавший два "горчичника", получит одноматчевую дисквалификацию. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Levbereg

Больше не буду платить за канал Наш Футбол. И после Игр ЦСКА_ УФА, Спартак- Ростов, а до этого Зенит- Спартак- вообще российский футбол не хочется смотреть. Правда это не футбол.

13:44

Я за ЗОЖ

Максимум 1 матч Кудряшову. Красная карточка крайне спорная (скорее надо было показать желтую). Травма игроку нанесена не была и причин для длительной дисквалификации нет.

13:39

Kupservas

Такими темпами, наши великие меценаты погубят самобытную команду!

13:31

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