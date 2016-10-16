Сколько игр пропустят Кудряшов и Сесар Навас

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов, удаленный в субботнем матче 10-го тура премьер-лиги со "Спартаком" в Москве (0:1), пропустит максимум три игры. По данным "СЭ", арбитры записали в протокол игры, что причиной вынесения красной карточки ростовскому футболисту стало "серьезное нарушение правил игры".
В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС "серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т.е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в том числе толчок, удар, наказываемое удалением, если такое нарушение не повлекло травму соперника, – наказывается дисквалификацией до 3 (трех) матчей".
Таким образом, Кудряшов точно не сыграет с "Уфой" и, возможно, с "Амкаром" и "Арсеналом". Сесар Навас, в субботу заработавший два "горчичника", получит одноматчевую дисквалификацию. (Александр БОБРОВ)
Levbereg
Больше не буду платить за канал Наш Футбол. И после Игр ЦСКА_ УФА, Спартак- Ростов, а до этого Зенит- Спартак- вообще российский футбол не хочется смотреть. Правда это не футбол.
13:44
Я за ЗОЖ
Максимум 1 матч Кудряшову. Красная карточка крайне спорная (скорее надо было показать желтую). Травма игроку нанесена не была и причин для длительной дисквалификации нет.
13:39
Kupservas
Такими темпами, наши великие меценаты погубят самобытную команду!
13:31