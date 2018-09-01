Сколько ЦСКА потратил на трансферы. Отвечает гендиректор клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев​ в интервью "СЭ" подвел итоги летней трансферной кампании клуба. По его словам, на новичков потрачено около 10 миллионов евро.

– Почему не удалось договориться по Шиманьски? "Легия" запросила слишком большую, на ваш взгляд, сумму?

– Не хотелось бы говорить подробно о несостоявшихся сделках. У нас было очень мало времени. Здесь финансовые условия выходили на первый план. Мы подписали девять игроков, а по сути заплатили за них как за одного футболиста. Так что учитывали свой бюджет. Ни для кого не секрет, мы всегда стараемся аккуратно расходовать свои средства, соблюдать финансовый фэйр плэй и какую-то разумность при трансферной оценке новичка.

– Если верить информации, которая появлялась в прессе по трансферам ЦСКА, то летом вы потратили на новичков около 10 миллионов евро. Это соответствует действительности?

– Да, примерно такая сумма. Но нельзя забывать ,что несколько футболистов пришли к нам бесплатно. Это и аренда Влашича, и Бекау, и Эрнандес. Да, сумма, которая фигурирует в СМИ, примерно соответствует действительности. Но, надеюсь, и по количеству игроков, и по качеству мы не прогадали. (Виталий АЙРАПЕТОВ)