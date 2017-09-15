Скауты "Ньюкасла" и "Тоттенхэма" в очередной раз следили за игрой Оланаре в Лиге чемпионов

Скауты "Тоттенхэма" и "Ньюкасла" присутствовали на матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА (1:2). Как сообщает The Mag, оба английских клуба просматривали нападающего армейцев Аарона Оланаре.

23-летний нигериец в этой игре был заменен на 67-й минуте, на поле вышел Тимур Жамалетдинов, который забил победный гол в ворота португальского клуба.

Напомним, что эти же клубы наблюдали за игрой нигерийского форварда в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Янг Бойз" и ЦСКА (0:1).