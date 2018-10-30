Скаут "Манчестер Юнайтед" посетил матч "Рубин" - "Спартак"

Матч 12-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Спартаком" посетил скаут "Манчестер Юнайтед", информирует "Бизнес Online".

На игре присутствовал Крсто Килибарда, специализирующий по футболистам, выступающим в Восточной Европе.

Голами в прошедшей встрече отметились защитники команд Дмитрий Комбаров (с пенальти) и Егор Сорокин.

Игроков какой команды просматривал скаут манчестерского клуба, неизвестно.

Отметим, что матч в составе "Рубина" пропустили Сердар Азмун и Павел Могилевец. За "Спартак" из-за травм не сыграли Зе Луиш, Фернанду и Луиз Адриану.