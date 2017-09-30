Скаут "Эвертона": "Пашалич для Англии слабоват. Фернанду не хватает мобильности"

Скаут "Эвертона" Павел Кучеров в интервью "СЭ" рассказал, кто из игроков российских команд мог бы заинтересовать английские топ-клубы. По его словам, полузащитник "Спартака" Марио Пашалич слабоват для Англии, а Фернанду не хватает мобильности.

– Знаю, что в России идут споры о том, насколько хорош Пашалич. Я скажу так – для "Спартака" это неплохой исполнитель. А если говорить о Европе и английском чемпионате, то он же не просто так не пригодился "Челси" и ушел в аренду. В настоящий момент Пашалич для Англии слабоват, иначе бы его не отпустили в Россию. Пока эта аренда видится как хороший вариант – хорват получил практику в команде-чемпионе.

Знаю, что высоких оценок заслужил Фернанду, но, на мой взгляд, ему не хватает мобильности, на этой позиции надо быть намного динамичнее. (Сергей ЕГОРОВ)