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14:22 | Футбол — РФПЛ

Скаут "Эвертона": "Пашалич для Англии слабоват. Фернанду не хватает мобильности"

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Среда. Москва. ЦСКА - &quot;Манчестер Юнайтед&quot; - 1:4. Армеец Александр ГОЛОВИН (слева) против Андера ЭРРЕРЫ.Головин готов для "МЮ". Уже сейчас

Скаут "Эвертона" Павел Кучеров в интервью "СЭ" рассказал, кто из игроков российских команд мог бы заинтересовать английские топ-клубы. По его словам, полузащитник "Спартака" Марио Пашалич слабоват для Англии, а Фернанду не хватает мобильности.

– Знаю, что в России идут споры о том, насколько хорош Пашалич. Я скажу так – для "Спартака" это неплохой исполнитель. А если говорить о Европе и английском чемпионате, то он же не просто так не пригодился "Челси" и ушел в аренду. В настоящий момент Пашалич для Англии слабоват, иначе бы его не отпустили в Россию. Пока эта аренда видится как хороший вариант – хорват получил практику в команде-чемпионе.

Знаю, что высоких оценок заслужил Фернанду, но, на мой взгляд, ему не хватает мобильности, на этой позиции надо быть намного динамичнее. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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xiz48

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14:46

Slim Taller

"Не хватает мобильности" - это значит "жирная свинья".

14:44

Millwall82

Отдай Роса Баркли в Зенит!!!!!!

14:31