Скаут "Эвертона": "Головин может составить конкуренцию Мхитаряну и Эррере"

Скаут "Эвертона" Павел Кучеров в интервью "СЭ" рассказал, кто из игроков российских команд мог бы заинтересовать английские топ-клубы. По его словам, полузащитник ЦСКА Александр Головин мог бы составить конкуренцию игрокам "Манчестер Юнайтед".

- Возвращаясь к Головину, к его игровым качествам вопросов нет. Теперь все зависит от того, как он сам видит свое будущее и чего хочет добиться. На мой взгляд, на сегодня он может составить конкуренцию Мхитаряну и испанцу Эррере, которых мы видели в Москве. (Сергей ЕГОРОВ)