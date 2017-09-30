Уличная атлетика при поддержке Datsun
13:20 | Футбол — РФПЛ

Скаут "Эвертона": "Головин может составить конкуренцию Мхитаряну и Эррере"

1

 
Среда. Москва. ЦСКА - &quot;Манчестер Юнайтед&quot; - 1:4. Армеец Александр ГОЛОВИН (слева) против Андера ЭРРЕРЫ.Головин готов для "МЮ". Уже сейчас

 

Скаут "Эвертона" Павел Кучеров в интервью "СЭ" рассказал, кто из игроков российских команд мог бы заинтересовать английские топ-клубы. По его словам, полузащитник ЦСКА Александр Головин мог бы составить конкуренцию игрокам "Манчестер Юнайтед".

- Возвращаясь к Головину, к его игровым качествам вопросов нет. Теперь все зависит от того, как он сам видит свое будущее и чего хочет добиться. На мой взгляд, на сегодня он может составить конкуренцию Мхитаряну и испанцу Эррере, которых мы видели в Москве. (Сергей ЕГОРОВ)

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

почему скаут Эвертона говорит за МЮ?

13:27