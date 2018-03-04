Скандальный гол "Арсенала": Родолфу удален после потасовки

"Арсенал" провел победный гол в домашнем матче 21-го тура премьер-лиги с "Ахматом" на 90+2-й минуте. Хавбек гостей Олег Иванов получил повреждение после столкновения со своим партнером, Миладом Мохаммади, и перестал контролировать мяч. Его перехватил Кирилл Комбаров, а после подачи и отскока из штрафной выпад закончился точным ударом Горана Чаушича.

Футболисты "Ахмата" попытались оспорить решение Владислава Безбородова засчитать гол, на поле вспыхнула потасовка: гости стремились доказать хозяевам, что они напрасно не остановили игру по принципу "фэйр плей". Страсти удалось погасить при участии главных тренеров и скамеек соперников.

В результате главный судья все равно указал на центр, защитник грозненцев Родолфу получил красную карточку, предупреждения были выписаны еще одному игроку обороны "Ахмата" - Андрею Семенову, а также футболистам туляков - их заработали форвард Артем Дзюба и защитник Гиа Григалава. Чаушич был наказан "горчичником" за то, что при праздновании гола сорвал майку.

Трансляция матча "Арсенал" – "Ахмат"