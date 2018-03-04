Скандальный гол "Арсенала": Родолфу удален после потасовки

"Арсенал" провел победный гол в домашнем матче 21-го тура премьер-лиги с "Ахматом" на 90+2-й минуте. Хавбек гостей Олег Иванов получил повреждение после столкновения со своим партнером, Миладом Мохаммади, и перестал контролировать мяч. Его перехватил Кирилл Комбаров, а после подачи и отскока из штрафной выпад закончился точным ударом Горана Чаушича.
Футболисты "Ахмата" попытались оспорить решение Владислава Безбородова засчитать гол, на поле вспыхнула потасовка: гости стремились доказать хозяевам, что они напрасно не остановили игру по принципу "фэйр плей". Страсти удалось погасить при участии главных тренеров и скамеек соперников.
В результате главный судья все равно указал на центр, защитник грозненцев Родолфу получил красную карточку, предупреждения были выписаны еще одному игроку обороны "Ахмата" - Андрею Семенову, а также футболистам туляков - их заработали форвард Артем Дзюба и защитник Гиа Григалава. Чаушич был наказан "горчичником" за то, что при праздновании гола сорвал майку.
- Ахмат (футбол)
- Артем Дзюба
- Олег Иванов (футболист)
- Владислав Безбородов
- Кирилл Комбаров
- Гия Григалава
- Родолфу
- Арсенал Тула
- Андрей Семенов (футбол)
- Милад Мохаммади
- Горан Чаушич
A16
А в чём скандал? Арбитр не остановил игру, да и с чего? Нарушения не было, гол по правилам. А если защитники при каждой атаке будут хвататься за ноги, игру сразу останавливать? Балет вместо футбола смотреть будем?
00:47
Вопреки
Где решала по заявкам, Безбородов, там и скандал... И ставят его на те матчи, где нужно выполнить пожелания около футбольных людишек...или влиятельных болельщиков - вспомните, как этот господин работал на матчах Спартака (с тем же "Ростовом" с двумя удалениями в прошлом чемпионате) и против его прямых конкурентов, внеся основную лепту в завоевание чемпионства федуновских, по рекомендации МУТКО
22:46 4 марта