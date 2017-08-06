01:32 6 августа | Футбол — РФПЛ

СКА-Хабаровск" задержался в Москве из-за допинг контроля после матча с "Локомотивом"

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Вылет "СКА-Хабаровск" после матча 4-го тура с "Локомотивом" задержался более, чем на час, из-за допинг-контроля, который стал неожиданностью для дальневосточной команды.

Процедуру, по нашим данным, проходили хавбеки Георгий Габулов и Алексей Друзин. От "Локо" допинг-контроль проходили вратарь Никита Медведев и форвард Аршак Корян

СКА намеревался как можно быстрее оказаться дома, чтобы успеть акклиматизироваться перед домашней встречей с "Анжи", которая состоится во вторник, 8 августа. Но допинг-тесты нарушили планы клуба.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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