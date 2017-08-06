СКА-Хабаровск" задержался в Москве из-за допинг контроля после матча с "Локомотивом"

Вылет "СКА-Хабаровск" после матча 4-го тура с "Локомотивом" задержался более, чем на час, из-за допинг-контроля, который стал неожиданностью для дальневосточной команды.

Процедуру, по нашим данным, проходили хавбеки Георгий Габулов и Алексей Друзин. От "Локо" допинг-контроль проходили вратарь Никита Медведев и форвард Аршак Корян.

СКА намеревался как можно быстрее оказаться дома, чтобы успеть акклиматизироваться перед домашней встречей с "Анжи", которая состоится во вторник, 8 августа. Но допинг-тесты нарушили планы клуба.