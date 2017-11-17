"СКА-Хабаровск" за четыре дня вывез со стадиона 150 КамАЗов со снегом перед матчем с ЦСКА

Пресс-служба "СКА-Хабаровск" сообщила, что поле и трибуны стадиона готовы к матчу 17-го тура чемпионата России против ЦСКА. Отмечается, что было вывезено 150 КамАЗов со снегом после того, как в Хабаровске за день выпала почти месячная норма осадков.

– Стадион имени Ленина в Хабаровске прямо сейчас. "СКА-Хабаровск" – Снегопопад – 150:1. В пятницу, трибуны домашней арены "СКА" были полностью очищены от снега. Циклон, пришедший в Хабаровский край 14 ноября, оставил после себя в краевом центре почти месячную норму осадков. Клуб за 4 дня вывез со стадиона 150 КамАЗов, груженных снегом, – говорится в сообщении, опубликованном хабаровчанами на своей странице в Инстаграме.

Напомним, матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА состоится в субботу, 18 ноября, и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.