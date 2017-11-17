10:59 | Футбол — РФПЛ

"СКА-Хабаровск" за четыре дня вывез со стадиона 150 КамАЗов со снегом перед матчем с ЦСКА

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Пресс-служба "СКА-Хабаровск" сообщила, что поле и трибуны стадиона готовы к матчу 17-го тура чемпионата России против ЦСКА. Отмечается, что было вывезено 150 КамАЗов со снегом после того, как в Хабаровске за день выпала почти месячная норма осадков.

– Стадион имени Ленина в Хабаровске прямо сейчас. "СКА-Хабаровск" – Снегопопад – 150:1. В пятницу, трибуны домашней арены "СКА" были полностью очищены от снега. Циклон, пришедший в Хабаровский край 14 ноября, оставил после себя в краевом центре почти месячную норму осадков. Клуб за 4 дня вывез со стадиона 150 КамАЗов, груженных снегом, – говорится в сообщении, опубликованном хабаровчанами на своей странице в Инстаграме.

Напомним, матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА состоится в субботу, 18 ноября,  и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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SpaMan

marksan А мороз он тоже вывез? А как пацанам играть в 4 утра по Москве? Нормально, пан Мутко? 11:55 --- Я тут вычитал в другой тебе что кони столичные сами попросили поменять выезд/домашку. Так что "пан" тут не причем.

11:59

marksan

spetrov____ Приятель трудился в Хабаровске на судне, плавая по Амуру! Самое страшное (с утра говорил) это в Хабаровске именно влажность при даже небольшом морозе!

11:58

vaniashnurov

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11:56

marksan

А мороз он тоже вывез? А как пацанам играть в 4 утра по Москве? Нормально, пан Мутко?

11:55

spetrov

И это только начало! С мест сообщают - -20 и 90% влажности в хабе))....на стадике скозняки шопестец. :)

11:09