13:09 | Футбол — РФПЛ

"СКА-Хабаровск": "Спасибо всем, что остаетесь с родным клубом до конца"


"СКА-Хабаровск" в своем официальном Твиттере поблагодарил болельщиков за поддержку. Хабаровская команда после поражения от "Динамо" (0:1) в 27-м туре премьер-лиги лишилась шансов на сохранение места в высшем дивизионе.

– Проигрываем с минимальным счетом и, к огромному сожалению, теряем шансы на сохранение прописки в РФПЛ, – говорится в сообщении "СКА-Хабаровска". – Спасибо всем, что остаетесь с родным СКА до конца! Все еще впереди.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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