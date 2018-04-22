"СКА-Хабаровск": "Спасибо всем, что остаетесь с родным клубом до конца"

"СКА-Хабаровск" в своем официальном Твиттере поблагодарил болельщиков за поддержку. Хабаровская команда после поражения от "Динамо" (0:1) в 27-м туре премьер-лиги лишилась шансов на сохранение места в высшем дивизионе.
– Проигрываем с минимальным счетом и, к огромному сожалению, теряем шансы на сохранение прописки в РФПЛ, – говорится в сообщении "СКА-Хабаровска". – Спасибо всем, что остаетесь с родным СКА до конца! Все еще впереди.
Проигрываем с минимальным счетом и, к огромному сожалению, теряем шансы на сохранение прописки в РФПЛ😥– ФК "СКА-Хабаровск" (@fcska) 22 апреля 2018 г.
Спасибо всем, что остаетесь с родным СКА до конца!🙏 Всё ещё впереди👍 pic.twitter.com/rmgjNznVl5