"СКА-Хабаровск" сохранит костяк и ищет титульного спонсора

Пресс-атташе "СКА-Хабаровска" Юрий Собещук подчеркнул, что на данный момент основной задачей руководства клуба является поиск титульного спонсора для выступления на уровне Российской футбольной премьер-лиги. Хабаровчане впервые в истории вышли в РФПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей "Оренбург".

- Говорить о том, насколько увеличится бюджет, рано. Потому что вопрос о выходе в РФПЛ был решен менее двух суток назад, - приводит "Р-Спорт" слова Собещука. - Естественно, никаких конкретных разговоров априори до факта выхода в РФПЛ не шло. Сейчас перед клубом стоит задача найти титульного спонсора, который будет заниматься СКА. Так как до настоящего времени клуб существует исключительно на краевые средства.

Найти хорошего спонсора в наше время достаточно проблематично, особенно с учетом особенностей нашего Дальневосточного региона. Сейчас будет вестись кропотливая работа, в которой нам поможет губернатор. Он обещал всестороннюю помощь клубу, а на ветер он слов не бросает. Финансирование будет, но о цифрах можно будет говорить позже.

У нас много людей на контрактах, причем это основные игроки команды. Они, безусловно, свое место сохранят. Команда сохранит свой костяк примерно на 70 процентов. Селекция будет точечная, будем брать отдельно людей на конкретные позиции. Руководство считает, что те, кто пробивал путь в премьер-лигу, достойны получить возможность проявить себя на уровне РФПЛ.