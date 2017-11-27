"СКА-Хабаровск" раздает бесплатные билеты на матч с "Локомотивом"

Председатель попечительского совета "СКА-Хабаровска" Аркадий Мкртычев сообщил, что болельщики смогут получить бесплатные билеты на матч 18-го тура чемпионата России против "Локомотива". Игра пройдет при сложных погодных условиях. Команды выйдут на поле при температуре минус 12 градусов.

"Принято решение о бесплатном проходе на футбольный матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив", который состоится сегодня, 27 ноября в 19.00 на стадионе имени Ленина. Бесплатный билет можно получить в кассах стадиона. Приходите, поддержите нашу команду!" - написал Мкртычев в Твиттере.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – в 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.