"СКА-Хабаровск" расстался с 12 игроками

"СКА-Хабаровск" на официальном сайте объявил о расставании с 12 футболистами по истечении сроков контрактов. Команду покинули Максим Астафьев, Эдуард Булия, Александр Верулидзе, Андрей Иванов, Андрей Киреев, Антон Купчин, Томас Микуцкис, Давид Озманов, Василий Плетин, Артур Рылов, Павел Карасев и Игорь Удалый.
– Руководство и тренерский штаб футбольного клуба "СКА-Хабаровск" выражают огромную признательность своим игрокам за годы, проведенные в нашем армейском коллективе и след, оставленный ими в истории клуба, и желают им успехов в личной жизни и в продолжении их дальнейшей профессиональной карьеры, – говорится в заявлении клуба.
Отмечается, что с остальными игроками ведутся переговоры о продлении контрактов. "СКА-Хабаровск" в сезоне-2017/18 будет выступать в премьер-лиге.
Дополнительная информация
http://www.fcska.ru/media/news/ska-khabarovsk-pokinuli-12-futbolistov/
- Максим Астафьев
- СКА-Хабаровск
- Томас Микуцкис
- Игорь Удалый
- Андрей Киреев
- Давид Озманов
- Антон Купчин
- Павел Карасев
- Артур Рылов
- Василий Плетин
- Эдуард Булия
serenky25
Выкинули как использованные контрацептивы....А ребята хотели в премьере поиграть.
10:48