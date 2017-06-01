"СКА-Хабаровск" проведет летние сборы в Бору и Кратове

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов сообщил, что команда проведет летние учебно-тренировочные сборы в подмосковных Бору и Кратове. Напомним, "СКА-Хабаровск" 28 мая впервые в истории вышел в премьер-лигу, обыграв в стыковых матчах "Оренбург".

- Мы 8 июня прилетим в Москву и приступим к тренировкам в Бору, - цитирует "Р-Спорт" Флегонтов. - С 15 июня переедем в Кратово, где будем работать до 27-го числа. Мы бы тренировались там все три недели, но в начале месяца база в Кратове занята. Дальнейших планов пока нет - где будем тренироваться после 27 июня, не знаем. Дело в том, что первенство ФНЛ стартует раньше, чем РФПЛ, и мы планировали сборы заранее, исходя из этого.