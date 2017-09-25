"СКА-Хабаровск" приехал позже на матч с "Амкаром" из-за пробки

"СКА-Хабаровск" приехал на матч 11-го тура чемпионата России против "Амкара" позже из-за аварии на дороге. Команда появилась на стадионе не за полтора часа до начала встречи, а за час.

Главный тренер хабаровчан Алексей Поддубский отметил, что это никак не сказалось на подготовке команды.

– Это никак не сказалось на нашей подготовке. Мы занимались в плановом режиме, – сказал во флеш-интервью перед матчем Поддубский. – Успели восстановиться после кубковой игры, сейчас все находятся в боевой готовности.

Трансляция матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск"