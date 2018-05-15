"СКА-Хабаровск" покинули 13 игроков, включая Тубича, Наваловского и Канунникова

"СКА-Хабаровск" на своем официальном сайте объявил, что команду по итогам сезона-2017/18 покинули 13 игроков.



Клуб принял решение не продлевать контракты с вратарем Александром Акишиным, защитниками Неманьей Тубичем и Георгием Наваловским, полузащитниками Николаем Калинским, Алехандро Барбаро и Евгением Баляйкиным, а также нападающими Русланом Коряном, Кириллом Колесниченко и Максимом Канунниковым.



Помимо этого, по окончании срока аренды в свои клубы вернутся защитники Дмитрий Богаев и Максим Карпов (оба – "Зенит"), а также полузащитники Павел Карасев ("Анжи") и Георгий Махатадзе ("Рубин").

В настоящее время между "СКА-Хабаровском" и рядом игроков, выступавших в минувшем сезоне за команду, ведутся переговоры о продлении контрактов.

Напомним, что хабаровчане в прошедшем чемпионате России финишировали на последнем месте. В следующем сезоне команда выступит в первенстве ФНЛ.