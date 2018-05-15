"СКА-Хабаровск" покинули 13 игроков, включая Тубича, Наваловского и Канунникова

"СКА-Хабаровск" на своем официальном сайте объявил, что команду по итогам сезона-2017/18 покинули 13 игроков.
Клуб принял решение не продлевать контракты с вратарем Александром Акишиным, защитниками Неманьей Тубичем и Георгием Наваловским, полузащитниками Николаем Калинским, Алехандро Барбаро и Евгением Баляйкиным, а также нападающими Русланом Коряном, Кириллом Колесниченко и Максимом Канунниковым.
Помимо этого, по окончании срока аренды в свои клубы вернутся защитники Дмитрий Богаев и Максим Карпов (оба – "Зенит"), а также полузащитники Павел Карасев ("Анжи") и Георгий Махатадзе ("Рубин").
В настоящее время между "СКА-Хабаровском" и рядом игроков, выступавших в минувшем сезоне за команду, ведутся переговоры о продлении контрактов.
Напомним, что хабаровчане в прошедшем чемпионате России финишировали на последнем месте. В следующем сезоне команда выступит в первенстве ФНЛ.
Дополнительная информация
https://fcska.ru/media/news/fk-ska-khabarovsk-pokinuli-13-futbolistov/
- Рубин
- Анжи
- Зенит СПб
- Максим Канунников
- СКА-Хабаровск
- Евгений Баляйкин
- Неманья Тубич
- Георгий Махатадзе
- Дмитрий Богаев
- Максим Карпов (футбол)
- Руслан Корян
- Георгий Наваловский
- Павел Карасев
- Николай Калинский
rumayak
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
17:38
Меркатор
ЗЗ+: Канунников самый странный персонаж. Уйти из более-менее среднего Рубина... ----- Он думал, из Хабаровска в сборную берут...
17:18
Меркатор
А почему про СКА Хабаровск пишут в рубрике РФПЛ?
17:17
ЗЗ+
Канунников самый странный персонаж. Уйти из более-менее среднего Рубина в махрового аутсайдера, чтобы мотаться полгода на самолете через всю страну, вылететь в ФНЛ, а потом еще с тобой не продлили контракт (т.е. он был всего на полгода).
17:13