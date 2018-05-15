16:07 | Футбол — РФПЛ

"СКА-Хабаровск" покинули 13 игроков, включая Тубича, Наваловского и Канунникова

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"СКА-Хабаровск" на своем официальном сайте объявил, что команду по итогам сезона-2017/18 покинули 13 игроков.

Клуб принял решение не продлевать контракты с вратарем Александром Акишиным, защитниками Неманьей Тубичем и Георгием Наваловским, полузащитниками Николаем Калинским, Алехандро Барбаро и Евгением Баляйкиным, а также нападающими Русланом Коряном, Кириллом Колесниченко и Максимом Канунниковым.

Помимо этого, по окончании срока аренды в свои клубы вернутся защитники Дмитрий Богаев и Максим Карпов (оба – "Зенит"), а также полузащитники Павел Карасев ("Анжи") и Георгий Махатадзе ("Рубин").

В настоящее время между "СКА-Хабаровском" и рядом игроков, выступавших в минувшем сезоне за команду, ведутся переговоры о продлении контрактов.

Напомним, что хабаровчане в прошедшем чемпионате России финишировали на последнем месте. В следующем сезоне команда выступит в первенстве ФНЛ. 

Дополнительная информация

https://fcska.ru/media/news/fk-ska-khabarovsk-pokinuli-13-futbolistov/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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rumayak

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

17:38

Меркатор

ЗЗ+: Канунников самый странный персонаж. Уйти из более-менее среднего Рубина... ----- Он думал, из Хабаровска в сборную берут...

17:18

Меркатор

А почему про СКА Хабаровск пишут в рубрике РФПЛ?

17:17

ЗЗ+

Канунников самый странный персонаж. Уйти из более-менее среднего Рубина в махрового аутсайдера, чтобы мотаться полгода на самолете через всю страну, вылететь в ФНЛ, а потом еще с тобой не продлили контракт (т.е. он был всего на полгода).

17:13

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