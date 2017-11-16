"СКА-Хабаровск" подтвердил, что газон на их стадионе находится в надлежащем состоянии

"СКА-Хабаровск" показал состояние газона на стадионе перед матчем 17-го тура чемпионата России с ЦСКА. Сотрудники дальневосточного клуба проводят очистку сидений и проходов к ним от снега.

– Поле "Стадиона имени Ленина" прямо сейчас, – говорится в сообщении, опубликованном хабаровчанами на своей страницей в Инстаграме. – Сегодня основная команда армейцев провела тренировку на СиЛе в рамках подготовки к матчу с московским ЦСКА. Газон находится в надлежащем состоянии, проводится очистка сидений и проходов к ним. Ждем вас на футболе в субботу!

Напомним, что матч "СКА-Хабаровск" – ЦСКА состоится 18 ноября, начало игры – в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.