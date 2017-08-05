"СКА-Хабаровск" подписал Марковича

"СКА-Хабаровск" подписал контракт с сербским форвардом Мирославом Марковичем, сообщает пресс-служба клуба. Детали соглашения не разглашаются.

Последним клубом нападающего был чешский "Богемианс". Также 28-летний игрок выступал за "Баник", "Дуклу", "Ружомберок", "Викторию" (Жижков) и другие. Всего в своей карьере провел 208 игр, в которых забил 41 мяч.