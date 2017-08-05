"СКА-Хабаровск" подписал Марковича

"СКА-Хабаровск" подписал контракт с сербским форвардом Мирославом Марковичем, сообщает пресс-служба клуба. Детали соглашения не разглашаются.
Последним клубом нападающего был чешский "Богемианс". Также 28-летний игрок выступал за "Баник", "Дуклу", "Ружомберок", "Викторию" (Жижков) и другие. Всего в своей карьере провел 208 игр, в которых забил 41 мяч.
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https://fcska.ru/media/news/v-ska-khabarovsk-forvard-zabivshiy-40-golov-v-chekhii/
Lunatic Pride
Вот на хрена?!?!?! Я предлагаю проверить этот трансфер на чистоту. В плане откатов, естественно. Вспомнились 90-е, когда такой шлак к нам ехал с удовольствием. А этот Маркович - шлак полный для РФПЛ. Почему бы не дать шанс тому же Панюкову, который в Литве уже все сетки порвал на воротах, которому еще 22 года, зачем брать 27-летнего серба, который провел один-единственный нормальный сезон шесть лет назад во втором чешском дивизионе и с тех пор нигде себя толком не проявил?! Жесть, а не селекция.
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