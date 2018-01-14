"СКА-Хабаровск" подписал контракт со своим воспитанником

"СКА-Хабаровск" заключил контракт со своим воспитанником полузащитником Сергеем Макаровым, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на один год.

Ранее Макаров четыре сезона провел в молодежной команде "Локомотива", а последние два года выступал за "Минск".

В 2013 году в составе юниорской сборной России (U-17) хавбек выиграл чемпионат Европы, а в 2015 году взял серебро юношеского чемпионата Европы (U-19).