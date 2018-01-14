"СКА-Хабаровск" подписал контракт со своим воспитанником

"СКА-Хабаровск" заключил контракт со своим воспитанником полузащитником Сергеем Макаровым, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на один год.
Ранее Макаров четыре сезона провел в молодежной команде "Локомотива", а последние два года выступал за "Минск".
В 2013 году в составе юниорской сборной России (U-17) хавбек выиграл чемпионат Европы, а в 2015 году взял серебро юношеского чемпионата Европы (U-19).
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 🏡🤗 "СКА-Хабаровск" заключил контракт со своим воспитанником СЕРГЕЕМ МАКАРОВЫМ. @makar9 21-летний полузащитник родился в селе Некрасовка Хабаровского района. Его отец выступал за хабаровский "Локомотив", а сам Сергей занимался футболом в системе нашего клуба. В 2009 году получил приглашение от столичного "Локомотива" и переехал в Москву✈️🏙 В 2013 вместе с юниорской сборной России (U-17) выиграл чемпионат Европы 🥇, реализовав в финале решающий пенальти⚽️🏃 Ещё через два ✌🏻 года Макаров вместе со сверстниками взял серебро юношеского чемпионата Европы (U-19)🥈 Четыре сезона Сергей провёл в молодёжной команде "Локомотива" (55 матчей, 3 гола), а последние два года выступал за ФК "Минск" из Белоруссии (43 матча, 2 гола). Контракт Сергея Макарова с нашим клубом рассчитан на один год. Мы поздравляем Сергея с возвращением домой и желаем ему яркой игры в составе ФК "СКА-Хабаровск"⚽️🏃💪🔴🔵 #скахабаровск #ска #армейцы #армейцыстраны #красносинийсамыйсильный🔴🔵⚽️ #дв #дальнийвосток #хабаровск #футбол #рфпл #сборы