"СКА-Хабаровск" подписал контракт с Венциславом Христовым

"СКА-Хабаровск" в своем Твиттере сообщил о подписании контракта с полузащитником Венциславом Христовым. Детали сделки между дальневосточниками и болгарским хавбеком не уточняются.
Предыдущим клубом 28-летнего игрока был болгарский "Нефтохимик", в составе которого он провел 15 матчей, забив 4 гола.
Очередным новичком хабаровского СКА стал Венцислав Христов.– ФК "СКА-Хабаровск" (@fcska) 6 августа 2017 г.
Добро пожаловать в команду, Венцислав!#трансферыСКА pic.twitter.com/N8vvvLZxvI
Lunatic Pride
И еще одно "выдающееся приобретение". В "Атлантасе" прозябает перспективный Панюков, без контракта сидит проваливающий карьеру, но все равно небесполезный Прудников, а они приглашают 27-летнего серба и 28-летнего болгарина. Два нуля без палочки. У Марковича вообще карьеры по сути не было, он везде провалился. У Христова карьера идет на спад, после того как он выдал несколько относительно неплохих сезонов 3-5 лет назад. А это значит что? Значит, что гребаный лимит не работает, если в РФПЛ едут такие "звезды". Надо не лимитом работать, а нормальных управленцев в клубах воспитывать.
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