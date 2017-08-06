"СКА-Хабаровск" подписал контракт с Венциславом Христовым

"СКА-Хабаровск" в своем Твиттере сообщил о подписании контракта с полузащитником Венциславом Христовым. Детали сделки между дальневосточниками и болгарским хавбеком не уточняются.

Предыдущим клубом 28-летнего игрока был болгарский "Нефтохимик", в составе которого он провел 15 матчей, забив 4 гола.