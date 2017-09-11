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18:08 | Футбол — РФПЛ

"СКА-Хабаровск" подписал контракт с экс-хавбеком "Аполлона"


"СКА-Хабаровск" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Алехандро Брайаном Барбаро. Ранее хавбек выступал за "Аполлон", "Кармиотиссу", "Сан-Лоренсо" и "Банфилд".

25-летний игрок перешел в российскую команду на правах свободного агента. Детали сделки между клубом премьер-лиги и футболистом не разглашаются.

Отметим, что ранее РФС удовлетворил заявление "СКА-Хабаровск" о регистрации игрока вне трансферного периода.

Дополнительная информация

https://fcska.ru/media/news/pobeditel-superkubka-kipra-i-prizer-chempionata-urugvaya-novichok-ska-khabarovsk/

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