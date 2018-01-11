"СКА-Хабаровск" подписал экс-капитана "Спартака-2" Самсонова

Полузащитник Артем Самсонов стал игроком "СКА-Хабаровск", сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 24-летним россиянином рассчитан на полтора года. В текущем сезоне он был капитаном "Спартака-2", на его счету 2 гола в 14 матчах в ФНЛ.

Также состав хабаровского клуба пополнил бывший нападающий "Ротора" и "Волгаря" Дмитрий Кабутов. Соглашение с 25-летним россиянином также рассчитано на полтора года. В этом сезоне он провел 24 встречи в ФНЛ, в которых забил 4 мяча.

"СКА-Хабаровск" также расторг контракт по взаимному согласию сторон с полузащитником Алексеем Друзиным, который выступал за команду с начала сезона-2016/17 и провел за это время 25 игр.