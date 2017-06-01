"СКА-Хабаровск" планирует укрепить практически все позиции

Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов подчеркнул, что клуб ведет обширную работу по обновлению состава. По его словам, на данный момент сложно говорить о планах, потому что дальневосточники готовились к выступлению в ФНЛ.

- Расскажите о планах на сборы, - вопрос Флегонтову.

- Мы начинаем сборы 8 июня. Они пройдут в Москве, в Бору. С 15 по 27 июня переедем на две недели в Кратово. Дальнейшие планы пока непонятны, потому что мы планировали все под ФНЛ, а там старт сезона раньше.

В ближайшее время будем определяться с дальнейшими планами. Пока известно только то, что медобследование команда пройдет в Москве, в течение первого сбора, а по срокам пока точно не могу сказать.

- Есть ли информация по новичкам?

- Работа ведется, но мы пока еще не определились. Завтра я буду встречаться с главным тренером и обговаривать все эти вопросы. Пока фамилий новичков назвать не могу, потому что есть всего лишь наметки.

- На какие позиции планируете усиление?

- Думаю, будем укреплять практически все позиции, поэтому работа ведется обширная. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)