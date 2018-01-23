17:27 | Футбол — РФПЛ

"СКА-Хабаровск" первым из клубов премьер-лиги заявил новичков

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"СКА-Хабаровск" стал первым из клубов чемпионата России, заявившим новичков для участия во второй части сезона, сообщает официальный сайт РФПЛ. Состав дальневосточников пополнили полузащитники Артем Самсонов и Дмитрий Кабутов.

Напомним, после 20 туров хабаровчане занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. Отставание от 12-й позиции, которая сохраняет команде прописку в элите российского футбола, составляет 10 баллов.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/news/rfpl/news_21457.html

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