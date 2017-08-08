12:53 | Футбол — РФПЛ

"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в премьер-лиге, обыграв "Анжи"

14

В стартовом матче 5-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" на своем поле обыграл "Анжи" – 2:0. Автором дебютного гола дальневосточников в премьер-лиге стал Мирослав Маркович. В концовке встречи окончательный счет установил Николай Калинский.

Благодаря этой победе "СКА-Хабаровск" поднялся с 16-го на 13-е место в турнирной таблице, "Анжи" опустился с 13-й на 15-ю позицию.

В 6-м туре чемпионата России "СКА-Хабаровск" 13 августа на своем поле сыграет с "Рубином", "Анжи" днем ранее на выезде сыграет с московским "Динамо".

Текстовая трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Анжи"

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Анжи" (Махачкала) - 2:0 (0:0)

Голы: Маркович, 68 (1:0). Калинский, 90+5 (2:0).

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Довбня, Черевко, Эдиев, Димидко, Пуцко, Наваловский, Баляйкин (Калинский, 67), Дедечко, Корян (Никифоров, 73), Габулов (Казанков, 46), Маркович.

"Анжи" (Махачкала): Солосин, Мусалов, Брызгалов, Фибель, Полуяхтов, Маркелов, Афонин, Данченко, Липартия (Мамтов, 58), Яковлев (Долгов, 71), Базелюк (Кацаев, 57).

Предупреждения: Эдиев, 57. Довбня, 89. Фибель, 90+2. Брызгалов, 90+2.

Судьи: МАТЮНИН. Елеференко, Шаламберидзе (все - Москва).

08 августа. Хабаровск. Стадион "им.Ленина".

14
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

Cheremis57

Браво, армейцы с Дальнего Востока! С первыми очками премьер лиги России!! Молодцы!!!

14:15

defender_8

Тренер сам себе вырыл ямку.

14:00

Спринт

Думается, что в очень скором времени Григоряна из Махачкалы попросят на выход. И это будет для ФК Анжи только на пользу.

13:59

SIZ170

.... оплата за *рабону*.....

13:39

Borhes

Где же они там играли? Хабаровск же залило

13:22

serzheo

Молодцы Хабара, а напа -то как раз в Анжи, вроде, и продали

13:17

LEHAAAAAAAAA

Многовато понтов у Григоряна...

13:16

нуяэто

Поздравления хабаровским армейцам! Лиха беда начало!

13:15

спартак80

Сливают Григоряна

13:11

Andru_15

Очередной договорняк. Солосин в 1м голе спецом руки убрал, второй вообще смешно отдал пас на нападающего, хотя мяч легко ловился. Позор нашему чемпионату! Ответка зато будет за Анжи. По 3 очка зачетно расписали.

13:09

Kairat Alimovich

красавцы армейцы! с почином!

13:04

Новоуепинни

Кони-то получается только ФНЛ обыграли - Анжи и Хабаровск )) Ужос, что дальше-то с конями будет ((

13:01

RobertH

Молодцы Хабаровчане!Симпатичная команда.Скорее всего потом сольют из РФПЛ,но первые три очка не помешают.

13:00

Sobakin94

Знатно обделался армяшка в Хабаровске! Не надо было поливать Базелюка, срочно гнать его из Махачкалы! Пусть женщин тренирует!

12:59