"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в премьер-лиге, обыграв "Анжи"

В стартовом матче 5-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" на своем поле обыграл "Анжи" – 2:0. Автором дебютного гола дальневосточников в премьер-лиге стал Мирослав Маркович. В концовке встречи окончательный счет установил Николай Калинский.

Благодаря этой победе "СКА-Хабаровск" поднялся с 16-го на 13-е место в турнирной таблице, "Анжи" опустился с 13-й на 15-ю позицию.

В 6-м туре чемпионата России "СКА-Хабаровск" 13 августа на своем поле сыграет с "Рубином", "Анжи" днем ранее на выезде сыграет с московским "Динамо".

Текстовая трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Анжи"

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Анжи" (Махачкала) - 2:0 (0:0)

Голы: Маркович, 68 (1:0). Калинский, 90+5 (2:0).

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Довбня, Черевко, Эдиев, Димидко, Пуцко, Наваловский, Баляйкин (Калинский, 67), Дедечко, Корян (Никифоров, 73), Габулов (Казанков, 46), Маркович.

"Анжи" (Махачкала): Солосин, Мусалов, Брызгалов, Фибель, Полуяхтов, Маркелов, Афонин, Данченко, Липартия (Мамтов, 58), Яковлев (Долгов, 71), Базелюк (Кацаев, 57).

Предупреждения: Эдиев, 57. Довбня, 89. Фибель, 90+2. Брызгалов, 90+2.

Судьи: МАТЮНИН. Елеференко, Шаламберидзе (все - Москва).

08 августа. Хабаровск. Стадион "им.Ленина".