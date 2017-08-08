"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в премьер-лиге, обыграв "Анжи"

В стартовом матче 5-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" на своем поле обыграл "Анжи" – 2:0. Автором дебютного гола дальневосточников в премьер-лиге стал Мирослав Маркович. В концовке встречи окончательный счет установил Николай Калинский.
Благодаря этой победе "СКА-Хабаровск" поднялся с 16-го на 13-е место в турнирной таблице, "Анжи" опустился с 13-й на 15-ю позицию.
В 6-м туре чемпионата России "СКА-Хабаровск" 13 августа на своем поле сыграет с "Рубином", "Анжи" днем ранее на выезде сыграет с московским "Динамо".
Текстовая трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Анжи"
Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Анжи" (Махачкала) - 2:0 (0:0)
Голы: Маркович, 68 (1:0). Калинский, 90+5 (2:0).
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Довбня, Черевко, Эдиев, Димидко, Пуцко, Наваловский, Баляйкин (Калинский, 67), Дедечко, Корян (Никифоров, 73), Габулов (Казанков, 46), Маркович.
"Анжи" (Махачкала): Солосин, Мусалов, Брызгалов, Фибель, Полуяхтов, Маркелов, Афонин, Данченко, Липартия (Мамтов, 58), Яковлев (Долгов, 71), Базелюк (Кацаев, 57).
Предупреждения: Эдиев, 57. Довбня, 89. Фибель, 90+2. Брызгалов, 90+2.
Судьи: МАТЮНИН. Елеференко, Шаламберидзе (все - Москва).
08 августа. Хабаровск. Стадион "им.Ленина".
Cheremis57
Браво, армейцы с Дальнего Востока! С первыми очками премьер лиги России!! Молодцы!!!
14:15
defender_8
Тренер сам себе вырыл ямку.
14:00
Спринт
Думается, что в очень скором времени Григоряна из Махачкалы попросят на выход. И это будет для ФК Анжи только на пользу.
13:59
SIZ170
.... оплата за *рабону*.....
13:39
Borhes
Где же они там играли? Хабаровск же залило
13:22
serzheo
Молодцы Хабара, а напа -то как раз в Анжи, вроде, и продали
13:17
LEHAAAAAAAAA
Многовато понтов у Григоряна...
13:16
нуяэто
Поздравления хабаровским армейцам! Лиха беда начало!
13:15
спартак80
Сливают Григоряна
13:11
Andru_15
Очередной договорняк. Солосин в 1м голе спецом руки убрал, второй вообще смешно отдал пас на нападающего, хотя мяч легко ловился. Позор нашему чемпионату! Ответка зато будет за Анжи. По 3 очка зачетно расписали.
13:09
Kairat Alimovich
красавцы армейцы! с почином!
13:04
Новоуепинни
Кони-то получается только ФНЛ обыграли - Анжи и Хабаровск )) Ужос, что дальше-то с конями будет ((
13:01
RobertH
Молодцы Хабаровчане!Симпатичная команда.Скорее всего потом сольют из РФПЛ,но первые три очка не помешают.
13:00
Sobakin94
Знатно обделался армяшка в Хабаровске! Не надо было поливать Базелюка, срочно гнать его из Махачкалы! Пусть женщин тренирует!
12:59