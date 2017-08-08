03:44 | Футбол — РФПЛ

"СКА-Хабаровск": "Наш стадион готов к матчу с "Анжи". Фото

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Пресс-служба "СКА-Хабаровск" опубликовала фотографию поля стадиона имени Ленина, на котором во вторник пройдет матч 5-го тура чемпионата России против "Анжи". Вчера газон был затоплен из-за дождей, на что обратили внимание в махачкалинском клубе. Как видно на свежей фотографии, поле спрвилось с большим количеством осадков.

"Поле стадиона имени Ленина, несмотря на вчерашние ненастья, готово принимать команды и наших верных болельщиков", - сообщает хабаровский клуб в Твиттере.

Напомним, начало матча "СКА-Хабаровск" - "Анжи" – в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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okini

в слове "справилось" пропущена буква "а". если нет живого корректора, предлагаю установить автокорректор. стыдно писать с ошибками

08:44