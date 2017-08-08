"СКА-Хабаровск": "Наш стадион готов к матчу с "Анжи". Фото

Пресс-служба "СКА-Хабаровск" опубликовала фотографию поля стадиона имени Ленина, на котором во вторник пройдет матч 5-го тура чемпионата России против "Анжи". Вчера газон был затоплен из-за дождей, на что обратили внимание в махачкалинском клубе. Как видно на свежей фотографии, поле спрвилось с большим количеством осадков.

"Поле стадиона имени Ленина, несмотря на вчерашние ненастья, готово принимать команды и наших верных болельщиков", - сообщает хабаровский клуб в Твиттере.

Напомним, начало матча "СКА-Хабаровск" - "Анжи" – в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.