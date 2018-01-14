"СКА-Хабаровск" на сборе в Турции сыграет с "Тираной" и "Нефтчи"

"СКА-Хабаровск" на своем официальном сайте сообщил о том, что на первом учебно-тренировочном сборе в Турции команда проведет два товарищеских матча. Соперниками дальневосточников станут "Тирана" (20 января, начало игры – 14.00 по московскому времени) и "Нефтчи" (22 января, начало – 16.00 по московскому времени).

Отметим, что первый сбор "СКА-Хабаровск" стартовал 10 января. Этот этап подготовки команды ко второй части сезона продлится до 23 декабря.