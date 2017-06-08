"СКА-Хабаровск" может начать сезон в Химках

Новичок РФПЛ "СКА-Хабаровск" может начать чемпионат 2017/18 на резервном поле в подмосковных Химках. О ситуации с инфраструктурой клуба в интервью "СЭ" сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

– К новичкам лиги, помимо поздравлений, есть и вопросы, – говорит Прядкин, подводя итоги общего собрания, состоявшегося сегодня. – Особенно к "СКА-Хабаровску". Это больше связано с инфраструктурой. Принято решение – если клуб приведет в соответствующее состояние инфраструктуру, будет играть на своем домашнем стадионе. Пока комиссия лиги, посетив Хабаровск, сделала вывод о том, что стадион не соответствует критериям, которые предъявляются клубу РФПЛ по трем параметрам

Первое – освещение, которое необходимо основному вещателю для качественной ТВ-трансляции. Второе – система контроля доступа болельщиков, чему уделяется большое внимание. И третье – состояние поля. Проведенные тесты говорят о том, что поле не соответствует необходимым стандартам. Если к указанному сроку все недостатки будут устранены, СКА примет гостей на своем стадионе. Если нет, то на резервной арене. Клубы задавали вопрос гендиректору Олегу Флегонтову, и по предварительным данным, вариант резервной арены – "Арена Химки".

– Каков дедлайн?

– Комиссию пошлем заранее, к началу июля. Она посмотрит на устранение недостатков.

Напомним, согласно принятому сегодня календарю, первый матч чемпионата хабаровчане проводят с "Зенитом", второй с ЦСКА, третий – с "Анжи". (Сергей ЕГОРОВ)

Календарь премьер-лиги сезона-2017/18