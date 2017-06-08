"СКА-Хабаровск" может начать сезон в Химках

Новичок РФПЛ "СКА-Хабаровск" может начать чемпионат 2017/18 на резервном поле в подмосковных Химках. О ситуации с инфраструктурой клуба в интервью "СЭ" сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
– К новичкам лиги, помимо поздравлений, есть и вопросы, – говорит Прядкин, подводя итоги общего собрания, состоявшегося сегодня. – Особенно к "СКА-Хабаровску". Это больше связано с инфраструктурой. Принято решение – если клуб приведет в соответствующее состояние инфраструктуру, будет играть на своем домашнем стадионе. Пока комиссия лиги, посетив Хабаровск, сделала вывод о том, что стадион не соответствует критериям, которые предъявляются клубу РФПЛ по трем параметрам
Первое – освещение, которое необходимо основному вещателю для качественной ТВ-трансляции. Второе – система контроля доступа болельщиков, чему уделяется большое внимание. И третье – состояние поля. Проведенные тесты говорят о том, что поле не соответствует необходимым стандартам. Если к указанному сроку все недостатки будут устранены, СКА примет гостей на своем стадионе. Если нет, то на резервной арене. Клубы задавали вопрос гендиректору Олегу Флегонтову, и по предварительным данным, вариант резервной арены – "Арена Химки".
– Каков дедлайн?
– Комиссию пошлем заранее, к началу июля. Она посмотрит на устранение недостатков.
Напомним, согласно принятому сегодня календарю, первый матч чемпионата хабаровчане проводят с "Зенитом", второй с ЦСКА, третий – с "Анжи". (Сергей ЕГОРОВ)
Хабаровский Рюрик
Московские жмоты очкуют лететь в хабару вот и всё!!!
22:44
GalacticBoy
Пошли нафиг,это динамовский стадион,пусть играют на другой арене
22:34
vesmast2012
OuksNeizbezhen//// так что ты тут забыл...иди и женись, или на всякие шоу сходи. А посыпать головешку пеплом, - не стоит
22:19
Владислав
Кто бы сомневался? Разве может Зенит полететь в Хабаровск? Не царское это дело
22:18
vesmast2012
баламошка..или балаболка или балалайка. разницы нет. Во первых-Химки это не дома, во вторых, это московские клубы играют половина игр дома (добавилось Динамо). И третьих,- у "бомжей" теперь своя распил арена, СВОЯ, т.е. теперича не бомжи. А вот "мясо"- было мясом, им и останется.(Если только не схавают и превратится мясо в г...)
22:17
баламошка
Бесстыжие конебомжата.
22:15
NoName
А может им сразу 0:3 в первом туре засчитать. Зенитушку надо беречь конечно. Самый популярный клуб всё-таки. А всем остальным можно и в Хабаровске играть.
22:15
OuksNeizbezhen
James Gang Ну вот нафига такие команды выходят в вышку? Сидели бы себе в ФНЛ.... /////////////// А в чем тогда суть названия "вышка"? Пусть тогда будет частный закрытый клуб, как КХЛ. Тогда и Кунь-Лунь подтянется.
22:14
OuksNeizbezhen
Я в этом даже не сомневался. Это единственное условия существования дальневосточной команды в РПФЛ. Ну, может, дадут сыграть один матч с Амкаром или Уралом в Хабаровске. Это уже даже не шапито. Скоро совсем упадет до нуля интерес к этой клоунаде. А потом удивляются, почему народ больше смотрит "давай поженимся", чем этот не очень дешевый, но тем не менее дом-2. А для СКА Х - в прямом смысле дом-2.
22:13
James Gang
Ну вот нафига такие команды выходят в вышку? Сидели бы себе в ФНЛ....
22:12
П_о_в_а_р
Пригород Хабаровска. Норм.
22:11
diskmen
Я даже не мог представить в такое счастье.Ведь армейцам в эти сроки играть в квалиф Лиге чемпионов.
22:07
RW.irk
Да ладно про освещение в июле заливать. Так и скажите, что Роберто согласился подписать контракт только при условии отсутствия 9 часовых перелетов))
22:04
баламошка
Опять 25?! Озверелые бомжи! Кто чаще всего играет в наших чемпионатах гостевые матчи дома?! Лошады и Бомжары!!! Продажная страна! Конебомжи и Кенни убили! Солочи!
22:02
Brat2
Ну что за бред???На Кубок они провели игры на своём стадионе и нареканий не было.Принимали они Спартак.Для кого вообще проводится наш чемпионат?В первую очередь для болельщиков.Вроде стремимся повышать посещаемость.Так какого хрена проводить хабаровской команде в Химках???Не идиотнийчайте господа.
21:59