"СКА-Хабаровск" – худший из дальневосточных клубов по игре дома

В 15 домашних матчах в рамках премьер-лиги хабаровский СКА набрал всего 10 очков (22,22 процента). Хабаровчане показали худший результат на своем поле среди всех клубов с Дальнего Востока. Ранее менее половины очков набирал только "Луч-Энергия" в неудачном сезоне-2008. Лучший показатель также продемонстрировал клуб из Владивостока – 77,78 процента в сезоне-2006. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как дальневосточные клубы играли на своих полях в высшем дивизионе