"СКА-Хабаровск" – худший из дальневосточных клубов по игре дома

В 15 домашних матчах в рамках премьер-лиги хабаровский СКА набрал всего 10 очков (22,22 процента). Хабаровчане показали худший результат на своем поле среди всех клубов с Дальнего Востока. Ранее менее половины очков набирал только "Луч-Энергия" в неудачном сезоне-2008. Лучший показатель также продемонстрировал клуб из Владивостока – 77,78 процента в сезоне-2006. (Кирилл БУРДАКОВ)
Как дальневосточные клубы играли на своих полях в высшем дивизионе
|
Клуб
|
Город
|
Сезон
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Луч-Энергия
|
Владивосток
|
2006
|
15
|
11
|
2
|
2
|
26-16
|
35
|
77,78
|
Луч
|
Владивосток
|
1993
|
17
|
10
|
5
|
2
|
20-13
|
25
|
73,53
|
Океан
|
Находка
|
1992
|
15
|
9
|
4
|
2
|
24-14
|
22
|
73,33
|
Океан
|
Находка
|
1993
|
17
|
10
|
2
|
5
|
19-9
|
22
|
64,71
|
Луч-Энергия
|
Владивосток
|
2007
|
15
|
7
|
5
|
3
|
18-8
|
26
|
57,78
|
Луч-Энергия
|
Владивосток
|
2008
|
15
|
2
|
9
|
4
|
11-15
|
15
|
33,33
|
СКА-Хабаровск
|
Хабаровск
|
2017/18
|
15
|
2
|
4
|
9
|
13-24
|
10
|
22,22