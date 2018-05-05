14:52 | Футбол — РФПЛ

"СКА-Хабаровск" – худший из дальневосточных клубов по игре дома


В 15 домашних матчах в рамках премьер-лиги хабаровский СКА набрал всего 10 очков (22,22 процента). Хабаровчане показали худший результат на своем поле среди всех клубов с Дальнего Востока. Ранее менее половины очков набирал только "Луч-Энергия" в неудачном сезоне-2008. Лучший показатель также продемонстрировал клуб из Владивостока – 77,78 процента в сезоне-2006. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как дальневосточные клубы играли на своих полях в высшем дивизионе

Клуб

Город

Сезон

И

В

Н

П

М

О

% очков

Луч-Энергия

Владивосток

2006

15

11

2

2

26-16

35

77,78

Луч

Владивосток

1993

17

10

5

2

20-13

25

73,53

Океан

Находка

1992

15

9

4

2

24-14

22

73,33

Океан

Находка

1993

17

10

2

5

19-9

22

64,71

Луч-Энергия

Владивосток

2007

15

7

5

3

18-8

26

57,78

Луч-Энергия

Владивосток

2008

15

2

9

4

11-15

15

33,33

СКА-Хабаровск

Хабаровск

2017/18

15

2

4

9

13-24

10

22,22
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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