"СКА-Хабаровск" - "Динамо": Рауш и Панченко в старте москвичей

Стали известны стартовые составы "СКА-Хабаровск" и "Динамо" на матч 27-го тура чемпионата России. С первых минут в составе гостей на поле появятся защитник Константин Рауш и нападающий Кирилл Панченко.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко, Никифоров, Наваловский, Савичев, Карасев, Федотов, Канунников, Маркович.

Запасные: Криворучко, Эдиев, Черевко, Аделейе, Самсонов, Макаров, Махатадзе, Колесниченко, Секульски.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Панченко, Ташаев, Соу, Черных, Тетех, Луценко.

Запасные: Лещук, Цаллагов, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Марков, Обольский.

Матч "СКА-Хабаровск" - "Динамо" начнется в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию.