СК РФ: "В производстве ведомства дела Кокорина и Мамаева никогда не было"

Следственный комитет РФ (СК РФ) дал пояснение по поводу дела Александра Кокорина и Павла Мамаева. Ведомство не имеет отношения к расследованию, так как статьи "Побои" и "Хулиганство" не относятся к подследственности СК РФ.

"В связи с поступающими запросами СМИ уточняем, что уголовное дело в отношении российских футболистов А.Кокорина и П. Мамаева никогда не находилось в производстве следователей СК России.

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством расследование преступлений, предусмотренных статьями 116 и 213 Уголовного кодекса (побои, хулиганство), не относится к подследственности следственных органов СК России. Такие преступления расследуются подразделениями органов внутренних дел. В связи с этим с вопросами о ходе расследования рекомендуем обращаться в пресс-службу МВД России", - говорится в сообщении СК РФ.

Сегодня суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 февраля.