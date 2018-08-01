Ситуация с долгами перед футболистами "Анжи" может решиться в ближайшие дни

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал "СЭ" ситуацию с обращением некоторых футболистов "Анжи" в его организацию из-за задержек зарплаты в клубе.

– Сейчас руководство махачкалинцев пытается исправить положение, проводит переговоры и встречи, – отметил Зотов. – Понятно, что ситуация ненормальная и, по словам представителей лиги и людей из мира футбола, есть большой риск, что "Анжи" может сняться с чемпионата. Футболисты находятся точно в таком же ожидании, что и все остальные. Вопрос пока не решен, возможно, это произойдет сегодня-завтра. Все может повернуться как в положительную, так и в отрицательную сторону. Если все закончится хорошо, то смысла подавать заявления в Палату РФС по разрешению споров, конечно, нет. Если же ничего не изменится, то необходимо обращаться не только туда, но и в суд.

– Значит, пока в Палату никто из футболистов заявлений не подавал?

– Может быть, кто-то отдельно это сделал, но, по моей информации, непосредственно туда еще никто не обращался. Естественно, следим за происходящим и в очередной раз недоумеваем, почему клубы в таком состоянии получают лицензии. Уже много раз говорили, что необходимо ужесточение процедуры ее получения – не в плане бумаг, а в смысле тщательности проверки. Безусловно, в этом должны участвовать представители профсоюза, не рекомендательно, как сейчас прописано регламенте, а обязательно, чтобы иметь возможность поставить крест на получении клубом лицензии в случае, если он имеет задолженности перед футболистами. В случае с "Анжи" долги перед игроками тянутся с мая, непонятно, как команда допущена до выступлений в РПЛ. Напомним, что "Анжи" испытывает проблемы с финансированием. Общая задолженность клуба, по словам его гендиректора Олега Флегонтова, составляет 250 миллионов рублей. Власти Дагестана и спонсоры отказались оказывать команде финансовую помощь. (Иван ТОРОПЦЕВ)