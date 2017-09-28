Система видеопомощи обойдется клубу РФПЛ в 300 тысяч евро

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что установка системы видеоассистентов на один стадион стоит 200 тысяч евро, а ее годовая аренда - 100 тысяч.
- Оценочная стоимость поставки, монтажа и настройки системы видеоассистентов 200 тысяч евро на один стадион, стоимость годовой аренды одного устройства - 100 тысяч в год, - цитирует ТАСС Прядкина.
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года в Японии и Кубке конфедераций - 2017 в России.
Критик
Возьмите из бюджета, я как налогоплательщик согласен.
11:43
kvadrocopter
Нищая голландская лига сделала недорогую систему видеоповторов, а у нас денег нет. Смешно. Когда разгонят эту газпропитерскую клику, то бакланы, то денег на видеоповторы нет. Хватит лапшу вешать, работать пора.
11:40
za spartak!!!
Готов за половину суммы на одном из стадионов со смартфонов стоять)))
11:26
Slim Taller
В сумме около 20 миллионов.Теперь подсчитаем,сколько денег РФС получает за штрафы от клубов.За 240 матчей (без учёта Кубка) штрафов набирается больше.Так может вместо того,что-бы кормить дармоедов,эти деньги пустить на оборудование и обслуживание?!
11:08
Мастер_Шифу
Непонятно зачем на каждый стадион их ставить. Достаточно несколько кабинетов в здании РФС например оборудовать. Матчи играют в разное время, но даже когда совпадают, то несколько ассистентов способны справится.
11:02
fedland
Сущие копейки по сравнению с теми зарплатами которые платятся бездарям...
10:30
NoName
Умножаем эту сумму на 10 и получаем стоимость системы для "Баклан-арены". )
10:21