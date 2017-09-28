Система видеопомощи обойдется клубу РФПЛ в 300 тысяч евро

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что установка системы видеоассистентов на один стадион стоит 200 тысяч евро, а ее годовая аренда - 100 тысяч.

- Оценочная стоимость поставки, монтажа и настройки системы видеоассистентов 200 тысяч евро на один стадион, стоимость годовой аренды одного устройства - 100 тысяч в год, - цитирует ТАСС Прядкина.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года в Японии и Кубке конфедераций - 2017 в России.