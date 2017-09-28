Уличная атлетика при поддержке Datsun
09:41 | Футбол — РФПЛ

Система видеопомощи обойдется клубу РФПЛ в 300 тысяч евро

7

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что установка системы видеоассистентов на один стадион стоит 200 тысяч евро, а ее годовая аренда - 100 тысяч.

- Оценочная стоимость поставки, монтажа и настройки системы видеоассистентов 200 тысяч евро на один стадион, стоимость годовой аренды одного устройства - 100 тысяч в год, - цитирует ТАСС Прядкина.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года в Японии и Кубке конфедераций - 2017 в России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4598833

7
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Критик

Возьмите из бюджета, я как налогоплательщик согласен.

11:43

kvadrocopter

Нищая голландская лига сделала недорогую систему видеоповторов, а у нас денег нет. Смешно. Когда разгонят эту газпропитерскую клику, то бакланы, то денег на видеоповторы нет. Хватит лапшу вешать, работать пора.

11:40

za spartak!!!

Готов за половину суммы на одном из стадионов со смартфонов стоять)))

11:26

Slim Taller

В сумме около 20 миллионов.Теперь подсчитаем,сколько денег РФС получает за штрафы от клубов.За 240 матчей (без учёта Кубка) штрафов набирается больше.Так может вместо того,что-бы кормить дармоедов,эти деньги пустить на оборудование и обслуживание?!

11:08

Мастер_Шифу

Непонятно зачем на каждый стадион их ставить. Достаточно несколько кабинетов в здании РФС например оборудовать. Матчи играют в разное время, но даже когда совпадают, то несколько ассистентов способны справится.

11:02

fedland

Сущие копейки по сравнению с теми зарплатами которые платятся бездарям...

10:30

NoName

Умножаем эту сумму на 10 и получаем стоимость системы для "Баклан-арены". )

10:21