Система видеопомощи обойдется клубу РФПЛ в 1,3 миллиона евро

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что установка системы видеоассистентов на один стадион стоит 1,2 миллиона евро, а обслуживание за год - 100 тысяч.

- Оценочная стоимость поставки, монтажа и настройки системы - 1,2 млн евро на один стадион, стоимость годовой поддержки - 100 тысяч, - цитирует ТАСС Прядкина.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года в Японии и Кубке конфедераций - 2017 в России.