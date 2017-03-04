Система определения взятия ворот в РФПЛ будет стоить 15 миллионов долларов в год

Система определения взятия ворот в российском футболе будет обходиться минимум в 15 миллионов долларов в год. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Система определения взятия ворот будет использована на Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России летом. Установкой оборудования на четырех стадионах займется ФИФА.

– В чемпионате России видеоповторы ввести невозможно, потому что даже система определения взятия ворот очень дорогая, не так просто ее ввести в футбольную структуру, – цитирует ТАСС Бутенко. – Например, эта система для нашего чемпионата будет стоить минимум 15 миллионов долларов в год, а эпизодов за весь прошлый чемпионат было максимум два-три. Получается, эта система будет стоить 5 миллионов за каждый эпизод.

Эти же деньги можно направить на развитие детского футбола, это будет иметь больший эффект. Не так ли? А что касается видеоповторов, нужно сначала апробировать, а потом уже утверждать, насколько эффективно система влияет на проведение игры.

По данным "СЭ", приобретение и установка подбной системы обходится в 300 тысяч долларов. Таким образом, стоимость системы для 16 стадионов премьер-лиги составит примерно 5 миллионов долларов.