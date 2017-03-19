15:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Синицын - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Уфой"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов озвучил стартовый состав команды на игру 20-го тура чемпионата России против "Уфы". С первых минут в воротах "быков" появится Андрей Синицын.

"Краснодар": Синицын – Калешин, Мартынович, Гранквист, Петров – Перейра, Шишкин, Классон – Жигулев, Каборе – Вандерсон.

Запасные: Латышонок, Крицюк, Налду, Быстров, Торбинский, Мамаев, Газинский, Жоаузинью, Подберезкин, Лаборде, Комличенко.

"Уфа": Беленов – Сухов, Живоглядов, Пуцко, Аликин, Стоцкий – Засеев, Карп, Пауревичу – Сысуев, Фатаи.

Запасные: Шелия, Бородько, Никитин, Филин, Патрашко, Йокич, Сафрониди, Зубарев, Безденежных, Обляков, Ванек, Кротов.

Трансляция матча "Краснодар" - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
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