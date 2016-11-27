Синицын - про судейство в матче с "Зенитом": "Были моменты, на которые надо обратить внимание"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что судья неправильно трактовал некоторые эпизоды. По словам голкипера, в первые минуты встречи он волновался, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



Гол нас раскрепостил, потому что отступать было некуда, – отметил Синицын. – Нас не устраивало поражение, и стечением обстоятельств мы хорошо сыграли впереди. "Зенит" допустил небольшие огрешности в обороне, и это привело к первому голу, а потом – к фантастическому второму.



– Показалось, гол "Зенита" был забит после нарушения правил...



– Он случился в борьбе, потому сложно сказать. Пусть компетентные органы разбираются. Получилось, что судья не свистнул. Скажу так, что были другие моменты, на которые надо обратить внимание. Во-первых, это травма Газинского. Судья не заметил, при этом показал удар от ворот, хотя был очевидный контакт Лодыгина с мячом.



– Для вас стало сюрпризом, что вы выйдете в стартовом составе?



– Я начал себя подготавливать к этому часа за 3 до матча, что, возможно, я буду играть. А уже приехав на стадион, мне сказали, что я выйду.



– Психологически это давило на вас?



– В первые минуты было волнение, это понятно. Плюс соперник квалифицированный, с хорошими исполнителями, родные трибуны. Все это накладывалось. Но спасибо ребятам, они помогли справиться на первых минутах. Дальше было проще.