Синицын признан лучшим игроком "Краснодара" в сентябре

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын признан лучшим игроком команды, сообщает пресс-служба клуба. В голосовании болельщиков на официальном сайте он набрал 24,2 процента. Вторым стал Виктор Классон - 22,4 процента. Третье место занял Маурисиу Перерйра - 9,7 процента.

Отметим, в сентябре Синицын сыграл в двух матчах чемпионата России - против "Уфы" (1:0) и тульского "Арсенала" (0:1).