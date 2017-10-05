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22:45 | Футбол — РФПЛ

Синицын признан лучшим игроком "Краснодара" в сентябре

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Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын признан лучшим игроком команды, сообщает пресс-служба клуба. В голосовании болельщиков на официальном сайте он набрал 24,2 процента. Вторым стал Виктор Классон - 22,4 процента. Третье место занял Маурисиу Перерйра - 9,7 процента.

Отметим, в сентябре Синицын сыграл в двух матчах чемпионата России - против "Уфы" (1:0) и тульского "Арсенала" (0:1).

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=130099

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serg19700

Оперативно исправились.

22:51

Serg19700

Спорт экспресс отжигает.

22:47