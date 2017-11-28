Симонян и Мирзоян - за Чалова в голосовании на премию лучшему молодому игроку РФПЛ

Вице-президент РФС Никита Симонян и глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян проголосовали за нападающего ЦСКА Федора Чалова при выборе лучшего молодого игрока чемпионата России по итогам 2017 года, сообщает сайт ДФЛ. Их мнение совпало по всем трем позициям - на первое место они поставили Чалова, на второе - форварда "Рубина" Рифата Жемалетдинова, тройку замкнул полузащитник "Ростова" Александр Зуев.
Также на премию претендуют Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Аяз Гулиев ("Анжи") и Иван Обляков ("Уфа").
Напомним, что пемия "Первая пятерка" вручается ДФЛ с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук и Александр Головин.
Дополнительная информация
- Рубин
- Павел Яковлев
- Ростов
- Анжи
- Георгий Щенников
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Кокорин
- Кирилл Комбаров
- Александр Кержаков
- Локомотив М (футбол)
- Владимир Быстров
- ЦСКА (футбол)
- Динияр Билялетдинов
- Роман Шишкин
- Александр Мирзоян
- РФС
- Никита Симонян
- Уфа
- Алексей Миранчук
- Константин Базелюк
- Эльмир Набиуллин
- Александр Головин
- Дмитрий Баринов
- Рифат Жемалетдинов
- Александр Зуев
- Иван Обляков
- Федор Чалов
- Аяз Гулиев