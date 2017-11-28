14:30 | Футбол — РФПЛ

Симонян и Мирзоян - за Чалова в голосовании на премию лучшему молодому игроку РФПЛ


Вице-президент РФС Никита Симонян и глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян проголосовали за нападающего ЦСКА Федора Чалова при выборе лучшего молодого игрока чемпионата России по итогам 2017 года, сообщает сайт ДФЛ. Их мнение совпало по всем трем позициям - на первое место они поставили Чалова, на второе - форварда "Рубина" Рифата Жемалетдинова, тройку замкнул полузащитник "Ростова" Александр Зуев.

Также на премию претендуют Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Аяз Гулиев ("Анжи") и Иван Обляков ("Уфа").

Напомним, что пемия "Первая пятерка" вручается ДФЛ с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Александр КержаковВладимир БыстровДинияр БилялетдиновИгорь АкинфеевРоман ШишкинКирилл КомбаровАлан ДзагоевГеоргий ЩенниковПавел ЯковлевАлександр КокоринКонстантин БазелюкЭльмир НабиуллинАлексей Миранчук и Александр Головин.

Дополнительная информация

http://www.dfl.org.ru/news/8057/

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