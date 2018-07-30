Сильвестр Игбун: "В моменте с пенальти я принял не самое лучшее решение"

Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун после матча 1-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что мог бы сыграть лучше, пробивая пенальти в конце игры.

- Хорошая выдалась игра, в которой обе команды много боролись, - заявил Игбун. - В концовке матча мы проявили активность, я мог бы сыграть лучше в моменте при пробитии пенальти. Почему остановился? Такое случается, я принял не самое лучшее решение, да и стоит признать, что голкипер действовал удачно, у них хороший вратарь. (Иван УРАЛЬСКИЙ)