21:07 | Футбол — РПЛ

Сильвестр Игбун: "В моменте с пенальти я принял не самое лучшее решение"


Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун после матча 1-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что мог бы сыграть лучше, пробивая пенальти в конце игры.

- Хорошая выдалась игра, в которой обе команды много боролись, - заявил Игбун. - В концовке матча мы проявили активность, я мог бы сыграть лучше в моменте при пробитии пенальти. Почему остановился? Такое случается, я принял не самое лучшее решение, да и стоит признать, что голкипер действовал удачно, у них хороший вратарь. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Уфа - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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