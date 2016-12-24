Силвестр Игбун покинет "Уфу"

Нападающий "Уфы" Силвестр Игбун сообщил, что намерен покинуть российский клуб. Тем не менее, он готов подождать до лета, если зимой не будет достойных предложений. Нигерийский форвард в текущем сезоне забил 3 гола в 17 матчах во всех турнирах.

– Переговоры продолжаются, но точно известно одно – я хочу покинуть "Уфу", если будут предложения, – цитирует Completesportsnigeria.com Игбуна. – Однако после разговора с президентом клуба и новым главным тренером было решено, что могу уйти летом, но никогда не говори "никогда".

Что касается сборной Нигерии, то все знают причины, почему я не играл за "Суперорлов". Я сосредоточен на моей клубной карьере. Тем не менее, если я получу вызов в 2017 году, то буду уважать его, но в противном случае я просто пожелаю команде всего хорошего.