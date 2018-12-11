17:18 | Футбол — РПЛ

Сигурдссон извинился перед боллбоем за инцидент во время матча с "Крыльями" и подарил ему свою футболку

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Защитник "Ростова"  Рагнар Сигурдссон извинился перед боллбоем за инцидент, произошедший во время матча 17-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (0:1). 32-летний исландец был удален за то, что ударил в молодого человека мячом, а затем оттолкнул его

После игры Сигурдссон встретился с боллбоем, являющимся воспитанником "Крыльев", принес ему извинения и подарил свою футболку. Они также списались в одной из социальных сетей.

Привет, мой друг. Рад, что ты в порядке, - приводит слова Сигурдссона официальный сайт "Ростова". - Я был слишком эмоционален в тот момент. Ты хороший парень и мне жаль, что так произошло. Спасибо, что рассказал мне о том, что ты в порядке. Удачи тебе в будущем! 

"Ростов" занимает 7-е место в премьер-лиге, имея в активе 24 очка после 17 туров.

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12151

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