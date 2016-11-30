Сиденко принес молодежке "Ростова" победу над "Уралом", получил предупреждение и удаление

"Ростов" победил "Урал" в матче 16-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Единственный мяч забил хавбек ростовчан Андрей Сиденко. Примечательно, что на 55-й минуте он был предупрежден, а еще через две минуты получил красную карточку и покинул поле.
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16-й тур
"Урал" (Екатеринбург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 0:1 (0:1)
Гол: Сиденко, 24.
Удаление: Сиденко, 57.
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Хет - трик Хоу удался!
14:27
shpasic
отпраздновать торопился
14:08
wowaizrostowa73
"Забил-удалился! " -равнение на основу?:)
13:55