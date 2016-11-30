13:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сиденко принес молодежке "Ростова" победу над "Уралом", получил предупреждение и удаление

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"Ростов" победил "Урал" в матче 16-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Единственный мяч забил хавбек ростовчан Андрей Сиденко. Примечательно, что на 55-й минуте он был предупрежден, а еще через две минуты получил красную карточку и покинул поле.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

16-й  тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 0:1 (0:1)

Гол: Сиденко, 24.

Удаление: Сиденко, 57. 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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svg57

Хет - трик Хоу удался!

14:27

shpasic

отпраздновать торопился

14:08

wowaizrostowa73

"Забил-удалился! " -равнение на основу?:)

13:55

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