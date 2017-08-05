Швец - в стартовом составе "Ахмата" против "Уфы"

Главные тренеры "Уфы" и "Ахмата" огласили стартовые составы команд на очный матч в 4-м туре чемпионата России. В составе грозненцев на поле выйдет полузащитник Антон Швец, для которого эта игра станет дебютной в премьер-лиге.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Игбун, Фатай.

Запасные: Шелия, Никитин, Сафрониди, Зубарев, Безденежных, Обляков, Ванек, Карп, Сысуев, Кротов, Абдулавов.

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайю, Иванов, Бериша, Швец, Митришев, Лео Жаба.

Запасные: Гудиев, Плиев, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Садаев, Ахъядов.

Трансляция матча "Уфа" – "Ахмат"